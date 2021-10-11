Haber Giriş: 11 Ekim 2021 Pazartesi 18:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da orman yangını
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Altınözü ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Dokuzdal Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ile orman işçisi sevk edildi.
Ekiplerin müdahale ettiği yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
Etiketler: Orman Yangını
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