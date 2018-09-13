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Hatay'da orman yangını

Hatay'da trafoda meydana gelen patlama nedeniyle orman yangını çıktı. Yangına, uçak ve helikopter desteğinde müdahale ediliyor.

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Hatayda orman yangını

Hatay Belen'de gece saatlerinde Soğukoluk mevkiinde trafoda meydana gelen patlama sırasında kıvılcımlar ağaçları tutuşturdu. Ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, 10 arazöz, 5 su tankı ve bir iş makinesi sevk edildi. Yangına havadan da 1 yangın söndürme uçağı ve 2 helikopter ile müdahale edildi. 

Hatay'ın en gözde bölgesi olan Soğukoluk Yaylası'ndaki yerleşim yerlerini tehdit eden yangını söndürme çalışmaları sürüyor. 

Kaynak: İHA, DHA 

Etiketler: trafo, orman yangını, hatay
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