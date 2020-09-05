Haber Giriş: Kaynak: DHA
Hatay'da orman yangını 3 yerleşim yerini tehdit ediyor
[Fotoğraf: DHA]
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda yangın çıktı. Yaylıca, Seldiren, Batıayaz mahallelerinin kırsalını saran yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
İlçedeki Batıayaz Büyükkaraçay Barajı yanındaki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda saat 10.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine yangını söndürmek için 3 helikopter, 2 uçak, 57 arazöz, 12 dozer ve 296 personel ile mücadele başlatıldı.
Bir köy boşaltılıyor
Yaylıca, Seldiren, Batıayaz mahallelerinin kırsalını saran yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Samandağ'a bağlı Yeni Köy boşaltılıyor. Seldiren Mahallesi'ne girişler kapatıldı. Bölgede jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alırken, bazı vatandaşlar yangın bölgesinden araçlarıyla uzaklaştı. Yangını söndürme çalışmaları sürerken, yangının büyüklüğü Hatay kent merkezinden de görüldü
Son Haberler
- 16:49
- 16:47
- 16:48
- 16:29
- 16:41
Sıradaki Haber
Maskesiz para çeken kişiye esprili uyarı: 1000 TL fazla çek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz