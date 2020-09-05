İlçedeki Batıayaz Büyükkaraçay Barajı yanındaki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda saat 10.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine yangını söndürmek için 3 helikopter, 2 uçak, 57 arazöz, 12 dozer ve 296 personel ile mücadele başlatıldı.

Bir köy boşaltılıyor

Yaylıca, Seldiren, Batıayaz mahallelerinin kırsalını saran yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Samandağ'a bağlı Yeni Köy boşaltılıyor. Seldiren Mahallesi'ne girişler kapatıldı. Bölgede jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alırken, bazı vatandaşlar yangın bölgesinden araçlarıyla uzaklaştı. Yangını söndürme çalışmaları sürerken, yangının büyüklüğü Hatay kent merkezinden de görüldü