Hatay'da iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 4 yaralı

Aralarında daha önceden "kız kaçırma" meselesi nedeniyle husumet olan iki ailenin fertleri arasında Aşkarbeyli Mahallesi'nde tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine İsmet Y. ile İsa O. olay yerinde, güvenlik korucusu olduğu öğrenilen Ali Y. de kaldırıldığı İskenderun Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olayda yaralanan 3 kişi de aynı hastanede tedavi altına alınırken, durumu ağır olan Mustafa Y. ise Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaçan 1 kişinin yakalanması için güvenlik güçleri çalışma başlattı.

Kaynak: AA