Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi 19:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da fabrika yangını: Müdahale ediliyor
Hatay’ın Antakya ilçesindeki bir plastik fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Küçükdalyan Mahallesi Yeşilova Caddesi'nde bulunan Küçük Sanayi Sitesi'nde bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiyenin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde plastik fabrikasında yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.https://t.co/AvigiFh19x pic.twitter.com/WTFu6pQ8nc— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 27, 2023
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