Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi 05:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da enkazdan ses alındı: Kız çocuğunu kurtarma çalışmaları sürüyor
'Asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, bir kız çocuğunu enkazdan kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Antakya ilçesi Akevler Mahallesi Ayşe Fitnat Hanım Caddesi'nde yıkılan 5 katlı apartmanın enkazından ses gelmesi üzerine dinleme cihazıyla yapılan çalışmada, enkaz altında bir kız çocuğunun hayatta olduğu belirlendi.
Bunun üzerine Kocaeli ve Trabzon itfaiyesine bağlı arama kurtarma ekipleri, çalışmalarını bu alanda yoğunlaştırdı. Ekiplerin yaklaşık 6 saattir sürdürdüğü çalışmalara, polisler ve gönüllüler de destek verdi.
Enkaz alanında koridor açan ekipler, diyalog kurdukları kızı kurtarmak için yoğun çaba sarf ediyor.
Etiketler: Deprem Doğal Afet Hatay
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