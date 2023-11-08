Hatay'da demir çelik fabrikasında patlama: 7 yaralı

Olay, İskenderun'da Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Tosyalı Demir Çelik Fabrikası'nda meydana geldi. İddiaya göre, çelikhane tesislerinde meydana gelen patlamada 7 işçi yaralandı.

Durumun 112 acil çağrı merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ekibi sevk edildi. Fabrikanın sağlık ekipleri ve takviyeye gelen 112 ekipleriyle yaralı işçilerin 4'ü Dörtyol Devlet Hastanesi'ne, 3'ü İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Tosyalı Demir Çelik Fabrikası'nda yaklaşık 2 ay önce meydana gelen başka bir patlamada da 4 işçi yaralanmıştı.