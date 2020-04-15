Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Hatay'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Hatay'da gece meydana gelen depremin ardından 4,7 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi.
Hatay'ın Yayladağı ilçesi açıklarında gece saat 01.38'de 4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
AFAD verilerine göre saat 10.40'ta Hatay 4,7 ile bir kez daha sallandı.
Sarsıntı yerin 24 kilometre altında kaydedildi.
Etiketler: son dakika hatay'da deprem hatay depremSon Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 11:05
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