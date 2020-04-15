Hatay'ın Yayladağı ilçesi açıklarında gece saat 01.38'de 4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

AFAD verilerine göre saat 10.40'ta Hatay 4,7 ile bir kez daha sallandı.

Sarsıntı yerin 24 kilometre altında kaydedildi.