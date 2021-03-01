Haber Giriş: 1 Mart 2021 Pazartesi 11:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hatay açıklarında 3 hortum çıktı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanakla birlikte çıkan 3 hortum görenleri korkuttu.
Dünyanın en uzun kumsallarından birine sahip olan Samandağ sahilinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanakla birlikte 3 hortum çıktı.
Amatör kameralar tarafından denizde görüntülenen hortum, karaya ulaşmadan etkisini yitirdi.
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