Haseki Tramvay Durağı'nda karşıya geçmek için raylara çıkan bir kişi, durağa yanaşan tramvayın altında kaldı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler tramvayın altında kalan kişiyi kurtarma çalışmalarına başladı.

Hastaneye kaldırıldı

İtfaiye ekiplerince ağır yaralı olarak kurtarılan adam, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Henüz kimliği belirlenemeyen kişinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayı gören bir yolcu ise, "Hızlı bir şekilde karşıdan karşıya geçiyordu. O anda gelen tramvayı fark edemedi. Altına düştü, yüzüstü" dedi.