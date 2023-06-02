Hareket halindeki gondola binmeye çalıştı, ölümden döndü

Erzurum Olimpiyat Parkı içinde bulunan ve her gün binlerce insanının geldiği lunaparkta eğlenmek isteyen arkadaşlardan birisi hareket halindeki gondola bindi ancak diğeri geride kaldı.

Gençlerden ikincisi de gondola binmeye çalışırken dengesini kaybederek boşluğa düştü.

Yaralanan şahıs, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Yapılan müdahale sonrası genç adamın sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Olayla ilgili inceleme yapan polis, lunaparkta kazanın meydana geldiği alanda inceleme yaptı, yetkililerin ifadesini aldı.