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Ateşi yüksek çıkan yolcu hastaneye götürüldü
[Fotoğraf: AA]
Adana'da uygulama noktasında durdurulan özel halk otobüsünden ateşinin yüksek olması nedeniyle indirilen yolcu ambulansla hastaneye götürüldü.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde belirlenen noktalarda yaptığı uygulamada, toplu taşıma araçlarındaki yeni tip Koronavirüs (COVID-19) tedbirlerini denetledi. Ekipler, tedbirler konusunda uyardıkları sürücü ve yolcuların ateşini de ölçtü.
Bir özel halk otobüsünde yapılan denetimde, ölçüm sonucunda ateşi 38,3 derece çıkan 19 yaşındaki kadın yolcu araçtan indirildi.
Otobüs durağında bekletilen kadın, polis ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Trafik Denetleme Şube Müdürü Hakan Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, 8 noktada gerçekleştirdikleri uygulamada yeni tedbirleri denetlediklerini söyledi.
Etiketler: özel halk otobüsü koronavirüs covid 19 AdanaSon Güncelleme: 5 Haziran 2020 Cuma 16:16
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