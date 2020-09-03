Sabiha Gökçen Havalimanı'na yolcu taşıyan Hasan B. yönetimindeki özel halk otobüsü, saat 16.00 sıralarında Kurtköy Gişeleri'ne girdiği sırada gişelerdeki beton bloklara çarptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

15 kişi yaralandı

Kazada ilk belirlemelere göre araçta bulunan 15 yolcu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan gişelerin havalimanı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.