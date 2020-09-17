Tuzla'da bir sitede 2 villayı film çekimi için kiralayan Halil Sezai Paracıkoğlu ile

yan villada yaşayan Hüseyin Meriç arasında tartışma çıktı.



Darbedilen Hüseyin Meriç'in şikayeti üzerine Halil Sezai Paracıkoğlu ve yönetmen Aytaç Ağırlar, Taner Okçular ve Ecem Ağırlar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 4 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Olayın görüntülerinin ortaya çıkması üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Halil Sezai Paracıkoğlu'nun adliyeye getirilmesi talimatı verdi. Ünlü şarkıcı bugün avukatıyla birlikte adliyeye gitti.

Halil Sezai'nin, "Silahla Kasten Yaralama", "Hakaret", "Konut Dokunulmazlığını İhlal"

ve "Tehdit" suçlarından ifadesi alınıyor.

Bu arada olay anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Paracıkoğlu'nun yaşlı adamı ittiği ve üzerine yürüdüğü anlar yer aldı.