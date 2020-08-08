Haber Giriş: Kaynak: AA
Haliç Köprüsü'ndeki bakım çalışmalarının ikinci etabı başladı
[Fotoğraf: AA]
Haliç Köprüsü'nde ilk bölümü tamamlanan derz yenileme çalışmasının ikinci etabı saat 24.00'ten itibaren başladı.
Haliç Köprüsü'nde derz yenileme çalışması devam ediyor. Bu gece saat 24.00'ten itibaren başlayan, köprüde kullanım ömrünü tamamlamış, genleşmiş derzlerin yenilenmesi çalışmasının ikinci etabı, 14 Ağustos'ta tamamlanacak.
Trafik akışı tek şeritten sağlanıyor
Çalışma kapsamında, köprünün Edirnekapı-Okmeydanı istikametindeki 3 şeridinin sağdan 2 şeridi, 7 gün boyunca kapalı olacak. Trafik akışı tek şeritten sağlanıyor.
Sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları tavsiye ediliyor.
Etiketler: Haliç Köprüsü bakım onarım çalışmasıSon Güncelleme: 8 Ağustos 2020 Cumartesi 05:28
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