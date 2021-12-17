Bornova ilçesinin Yeşilova Mahallesi'nde Suriye uyrukluların düğününde "halay başı olma" tartışmasından kavga çıktı.

Düğün salonunda başlayan ve dışarıda da devam eden kavgada H.H, B.H. ve kardeşi M.H. ile V.M'yi bıçaklayıp kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralılardan durumu ağır olan B.H'yi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, diğerlerini de çevredeki hastanelere kaldırdı.

Polis ekiplerinin zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.

Ekipler, hastanede geniş güvenlik önlemleri aldı.