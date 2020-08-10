Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Hakkari'de zırhlı araç devrildi: 2 polis şehit
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 2 özel harekat polisi şehit oldu.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: son dakika Hakkari zırhlı polis aracı özel harekat polisiSon Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 07:50
Son Haberler
- 07:20
- 07:12
- 06:49
- 06:30
- 06:18
Sıradaki Haber
Eyüpsultan'da çöken üst geçitteki çalışmalar gece boyu sürdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz