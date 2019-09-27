Türkiye
Hakkari'de öğrenci servisi şarampole devrildi: 6 yaralı27 Eylül 2019 Cuma 14:24 - Son Güncelleme 27 Eylül 2019 Cuma 14:26
Hakkari'nin Derecik ilçesinde, servis aracının şarampole devrilmesi sonucu 6 öğrenci yaralandı.
İlçenin Gelişen Köyü Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencileri Toklu mezrasına taşıyan, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen minibüs Serhatkale mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 6 öğrenci yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
Etiketler: trafik Kazası