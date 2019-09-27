Türkiye
Hakkari'de öğrenci servisi şarampole devrildi: 2 ölü, 5 yaralı27 Eylül 2019 Cuma 14:24 - Son Güncelleme 27 Eylül 2019 Cuma 14:51
Hakkari'nin Derecik ilçesinde ortaokul öğrencilerini taşıyan servis minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 2 öğrenci yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.
Gelişen Köyü Ortaokulunda eğitim gören öğrencileri Toklu mezrasına taşıyan, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen minibüs Serhatkale mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada yaralanan 6 öğrenci ve sürücü ambulanslarla Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı öğrencilerden 2'si müdahaleye rağmen kurtarılamadı, sağlık durumu ağır olan 2 öğrenci askeri helikopterle Van'a sevk edildi.
Sürücü ve yaralı öğrencilerin tedavisi sürüyor.
Kaynak: AA
Etiketler: trafik Kazası