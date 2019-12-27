Türkiye
Hakkari'de eğitime kar engeli27 Aralık 2019 Cuma 07:24 - Son Güncelleme 27 Aralık 2019 Cuma 07:39
Hakkari ve Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.
Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, İl Hıfzı Sıhha Kurulu kararıyla, olumsuz hava koşulları nedeniyle Hakkari merkezde ve Yüksekova ilçesinde 27 Aralık 2019 Cuma günü okullarda eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: yoğun kar yağışı Kar tatili Hakkari