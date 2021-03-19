Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti"ni önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Yüksekova ilçesinde ekiplerce durdurulan bir kamyonda yapılan aramada, aracın kasasına gizlenmiş 204 kilo 200 gram eroin bulundu.

Araç sürücüsü gözaltına alındı.