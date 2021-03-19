Haber Giriş: 19 Mart 2021 Cuma 22:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari'de bir kamyonda 204 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir kamyonun kasasına gizlenmiş 204 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.
Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti"ni önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda Yüksekova ilçesinde ekiplerce durdurulan bir kamyonda yapılan aramada, aracın kasasına gizlenmiş 204 kilo 200 gram eroin bulundu.
Araç sürücüsü gözaltına alındı.
Etiketler: Uyuşturucu
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