Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar başarılı bir şekilde sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Şemdinli kırsalına yönelik bir operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Bakanlık, eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Hakkari Şemdinli sınır bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/UOKEHmn0jC