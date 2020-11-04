Haber Giriş: Kaynak: AA
Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: Twitter/@tcsavunma]
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar başarılı bir şekilde sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Şemdinli kırsalına yönelik bir operasyon düzenlendiğini açıkladı.
Bakanlık, eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Hakkari Şemdinli sınır bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/UOKEHmn0jC— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 4, 2020
Etiketler: Son Dakika Terör Örgütü PKK/YPGSon Güncelleme: 4 Kasım 2020 Çarşamba 19:04
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