Türkiye
Hakkari ve Van'da eğitime kar engeli27 Aralık 2019 Cuma 07:24 - Son Güncelleme 27 Aralık 2019 Cuma 08:48
Hakkari merkez ve Yüksekova ilçesi ile Van'ın Başkale ve Bahçesaray ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bugün tatil edildi.
Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, İl Hıfzı Sıhha Kurulu kararıyla, olumsuz hava koşulları nedeniyle Hakkari merkezde ve Yüksekova ilçesinde 27 Aralık 2019 Cuma günü okullarda eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.
Van
Van'ın Başkale ve Bahçesaray ilçelerinde, etkisini sürdüren kar nedeniyle merkez ve bağlı köylerdeki ilk ve orta dereceli okullarda, eğitime bugün ara verildi.
Açıklamada, engelli kamu personellerinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.
Kaynak: TRT Haber, AA
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