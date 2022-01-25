Haber Giriş: 25 Ocak 2022 Salı 14:18Son Güncelleme: Kaynak: AA-İHA
Hakkari-Van karayolunda 5 noktaya çığ düştü
[Fotoğraf: İHA]
Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan Hurdacılar mevkiine 5 ayrı noktaya çığ düştü. Kapanan yol, ekiplerin yürüttüğü çalışmayla yeniden ulaşıma açıldı.
Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü kentte, Hakkari-Van kara yolunun Gündoğdu Mağarası mevkiinde birbirine yakın 5 noktaya çığ düştü.
Bölgeye yönlendirilen Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri, 1 saatlik çalışmanın ardından yolu açtı.
Araçlarıyla bekleyen vatandaşlar, kar kütlelerinin temizlenmesiyle gidecekleri yöne hareket etti.
Sürücülerden Murat Aslan, çığ düşmesi sonucu yolda kaldıklarını belirterek, kısa sürede yolu açan ekiplere teşekkür etti.
Son Haberler
- 15:54
- 15:52
- 15:43
- 15:35
- 15:40
Sıradaki Haber
İstanbul'da yolda kalan araçlar çekiliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz