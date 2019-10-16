Hakimler ve Savcılar Kurulu kararı ile 39 hakim, birinci sınıfa yükseldi.

Bunlarla birlikte 21 Cumhuriyet Savcısı ve 3 İdari Hakim de birinci sınıfa yükseldi.

Diğer yandan 2 yıllık yükselme sürelerini bitiren Adli Yargı Hakimi, Cumhuriyet Savcısı ve İdari Yargı Hakimlerinin listesi de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak: TRT Haber