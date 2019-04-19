Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, seçim sonuçları ve işçiler üzerindeki etkisini değerlendirmek amacıyla genel merkezde basın toplantısı düzenledi.

Arslan, sendika üyelerine baskı yapıldığını, istifa etmedikleri takdirde işlerine son verileceğinin söylendiğini belirtti.

Mahmut Arslan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugüne kadar elime geçen rakamlar, başta Hizmet-İş ve Özgüven-İş sendikamızdan toplam 5 bin 500 civarında üyemiz istifa ettirilerek bir kısmı DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikasına bir kısmı da Türk-İş'e bağlı sendikalara üye yapıldığını tespit ettik. Bu mobbing uygulamalarına karşı sonuna kadar direneceğimizin altını çizmek istiyorum."

Kaynak: TRT Haber