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Türkiye
TRT Haber 26.11.2024 22:18

Haham Kogan'ın katilleri Türkiye'de yakalandı

İsrail’in Birleşik Arap Emirlikleri’nde öldürüldüğünü açıkladığı İsrail/Moldova vatandaşı haham Tzvi Kogan’ın katilleri Türkiye’de MİT ve Emniyet’in düzenlediği operasyonla yakalandı. Suçu işleyen failler BAE’ye iade edildi.

Haham Kogan'ın katilleri Türkiye'de yakalandı

Güvenlik kaynaklarına göre, 2020 yılından beri Dubai’de Koşer bir market işleten haham Kogan’ı öldüren 3 Özbekistan vatandaşının kaçtığının tespit edilmesi ile BAE hükümeti Türkiye’den yardım istedi.

İstenen yardım üzerine devreye giren MİT, hahamı öldüren faillerin yakalanması için çalışmalara hızla başladı. Hangi uçakta olduklarının tespiti ile başlatılan operasyon gizli yürütüldü.

Şahısların İstanbul’a inmesi ile devreye Emniyet güçleri de girdi. Havaalanından çıkmaları beklenen katillerin bindiği taksi MİT ve Emniyet tarafından adım adım izlendi.

Yolculuk ettikleri taksi trafik kontrolü için durdurulan, polis tarafından yapılan kimlik kontrolü sonucu BAE tarafından arama kaydı olan üç kişi yakalandı.

Hahamı öldüren 28 yaşındaki Alimbay Tahiroviç, 28 yaşındaki Mahmudcan Abdurrahim ve 33 yaşındaki Azizbek Kamiloviç suçu işledikleri BAE’ye iade edildi.

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BAE İsrail MİT
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