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Türkiye
TRT Haber 24.11.2023 11:16

Hafta sonu fırtına, kuvvetli yağış ve kara dikkat

Hafta sonu yurdun büyük bölümünde kuvvetli yer yer çok kuvvetli yağış ve fırtına etkili olacak. Yağışların yüksek kesimlerde kar ve karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları pazar gününden itibaren mevsim normallerinin altına düşecek.

Hafta sonu fırtına, kuvvetli yağış ve kara dikkat
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz ile Manisa, Denizli, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla çevreleri ile İzmir'in kuzey, Balıkesir'in batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

Hafta sonu ülke genelinde yağışlı sistem etkili olacak.

Yarın, yurdun iç ve batı kesimlerinde yağışlı hava hakim olacak. Yağışlar, Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'nun kuzeybatısında kuvvetli, Kıyı Ege'nin güneyi ile Orta ve Batı Akdeniz'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle güneyli yönlerden kuvvetli, Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çok kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Hafta sonu fırtına, kuvvetli yağış ve kara dikkat

Pazar günü, ülke genelinde yağışlı sistem etkili olacak. Yağışların, İç Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun doğusunda sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, yurdun kalan tüm bölümlerinde ise kuvvetli yer yer çok kuvvetli olacağı öngörülüyor. Yüksek kesimlerde ise yağışlar karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Aynı gün ülke genelinde rüzgarın Ege ve Karadeniz kıyılarında kuzeybatı yönlerden, iç kesimlerde güneybatı, doğu kesimlerde ise güneydoğu yönlerden fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının hafta sonunda kuzey, iç ve batı bölgelerde azalarak pazar gününden itibaren mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

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