Haber Giriş: 20 Kasım 2021 Cumartesi 15:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Hafriyat kamyonu 3 araca çarptı: 1 ölü
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da TEM Otoyolu'nda karşı şeride geçen bir hafriyat kamyonu 3 araca çarptı. Kazada kamyonun çarptığı ilk araçtaki sürücü hayatını kaybetti. Aynı araçtaki biri 9 yaşında, diğeri de 9 aylık iki kardeş yaralandı.
TEM Otoyolu Esenyurt mevkisi Ankara istikametinde seyir halindeki hafriyat kamyonu, aynı yönde giden sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen cip ile çarpıştı.
Kazada, cipte bulunan bir kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralandığı belirlendi.
Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Hafriyat kamyonunun sürücüsü ise kazanın ardından aracını olay yerinde bırakarak kaçtı.
Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Polis, kaçtığı tespit edilen sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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