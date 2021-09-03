Haber Giriş: 3 Eylül 2021 Cuma 11:26Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Hafif ticari araç durağa daldı: 7 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Kasımpaşa'da hafif ticari araç, otobüs durağına daldı. Kazada ilk belirlemelere göre aralarında araç sürücüsünün de olduğu 7 kişi yaralandı.
Kaza, saat 10.10 sıralarında Kasımpaşa Dereboyu Caddesi'nde meydana geldi.
Hafif ticari aracın sürücüsü, yolcuların beklediği otobüs durağına daldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
İlk belirlemelere göre durakta bekleyenlerden 6 kişi ve araç sürücüsü yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası İstanbul
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