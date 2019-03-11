Yedi asır önce doğdu, hocası "Bayram" ismini verdi, aldığı ilim irfan ışığıyla bozkırı aydınlattı.

Fatih Sultan Mehmet'in hocası Akşemsettin'den, Eşrefoğlu Rumi'ye Anadolu'da binlerce talebe yetişti.

Hacı Bayram-ı Veli, Ankara'da bu yıl dördüncüsü düzenlenen sempozyumla anıldı. Sempozyumda, Hacı Bayram-ı Veli'nin düşünce ve öğretileri konuşuldu.

"Kamil insanlar yetiştiren önemli bir mutasavvıf"

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Ramazan Muslu, "İlim, hikmet ve irfanı kendisinde topladığını, kamil insanlar yetiştiren önemli bir mutasavvıftı. Ankara'nın manevi mimarı olan bir zatın, çeşitli etkinliklerle anılıp genç kuşaklara tanıtılmasının gelecek adına umut verici bir faaliyet." dedi.

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren de sempozyumda kürsüdeydi.

Eren konuşmasında şunları söyledi:

"Bu büyük zatların hikmetli konuşmalarını, İslam'ın hakikatlerini özümsedikleri ve bizlere damıttıkları bu güzel sözleri de hem işlerimizde hem hayatımızda şiar edinmeye çalışıyoruz."

Hacı Bayram-ı Veli'nin hayatı dizi oluyor

İbrahim Eren, sempozyumda, Hacı Bayram-ı Veli'nin hayatının dizi olacağı açıklamasını da yaptı.

"İnşallah önümüzdeki yıllarda da Yunus Emre hazretlerinin dizisi gibi Hacı Bayram-ı Veli hazretleri dizisini de sizlere seyretmeniz için ekranlarımıza getireceğiz."

Hacı Bayram-ı Veli Sempozyumunda öğrenciler arasında düzenlenen afiş ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri de verildi.

Kaynak: TRT Haber