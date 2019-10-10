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Hacı Bayram Camii'nde Fetih Suresi okunacak10 Ekim 2019 Perşembe 04:38 - Son Güncelleme 10 Ekim 2019 Perşembe 04:49
Hacı Bayram Camii'nde, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın katılımıyla, sabah namazı öncesinde Barış Pınarı Harekatı'na destek için Fetih Suresi okunacak, dualar edilecek.
Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı hava ve karadan atışlarla devam ediyor.
Türkiye'nin dört bir yanından Mehmetçiğe destek sürüyor.
Ankara'daki Hacı Bayram Camii'nde sabah namazı öncesi Fetih Suresi okunacak.
Operasyonun başarıyla atlatılması için yapılacak dualara Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katılacak.
Kaynak: TRT Haber