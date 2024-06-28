Hac ibadeti sırasında sağlık sorunları yaşayan 13 kişi Türkiye'ye getiriliyor

Sağlık Bakanlığı, hac ibadeti sırasında sağlık sorunları yaşayan 13 Türk vatandaşının, bu gece Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye getirileceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hac ibadetini eda ederken sağlık sorunları yaşayan 13 vatandaşımız, Bakanlığımız tarafından görevlendirilen ve aralarında uzman hekimlerin de yer aldığı 10 kişilik sağlık ekibi eşliğinde bu gece ülkemize getiriliyor" denildi.

Açıklamada, MSB'ye ait uçakla Türkiye'ye getirilecek vatandaşların tedavilerine Ankara'da devam edileceği duyuruldu