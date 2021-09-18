Haber Giriş: 18 Eylül 2021 Cumartesi 20:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gürpınar açıklarında arıza yapan tekne kurtarıldı
[Fotoğraf: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü]
Gürpınar açıklarında arızalanan ve içinde 3 kişi bulunan tekne ekipler tarafından kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından, Gürpınar Balıkçı Barınağı açıklarında makine arızası yaşayan teknenin kurtarıldığını açıkladı.
İçinde 3 kişi bulunan teknenin KEGM-6 botu tarafından yedeklenerek West Marina’ya emniyetle yanaştırıldığı bilgisi de paylaşıldı.
Etiketler: Sosyal Medya
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