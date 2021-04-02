Haber Giriş: 2 Nisan 2021 Cuma 18:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güngören'de depo yangını: Müdahale sürüyor
İstanbul Güngören'de beş katlı binada, medikal eşyaların bulunduğu depo kısmında çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Hazinedar Mahallesi Bilge Sokak'taki 5 katlı bir binanın deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin medikal eşyaların bulunduğu belirtilen depodaki yangına müdahalesi sürüyor.
Yangın nedeniyle bölgede yoğun duman oluştu.
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