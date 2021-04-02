Hazinedar Mahallesi Bilge Sokak'taki 5 katlı bir binanın deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin medikal eşyaların bulunduğu belirtilen depodaki yangına müdahalesi sürüyor.

Yangın nedeniyle bölgede yoğun duman oluştu.