Haber Giriş: 11 Şubat 2022 Cuma 14:02Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Güngören'de boya imalathanesinde yangın ve patlama
[Fotoğraf: TRT Haber]
İstanbul Güngören'de bir binada yangın çıktı. Yangın sırasında patlamalar meydana gelirken ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.
İstanbul'un Güngören ilçesinde 5 katlı binada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
[Fotoğraf: DHA]
Boya imalathanesindeki yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
[Fotoğraf: DHA]
Yangın sırasında peş peşe patlamalar da yaşandı. İlk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.
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