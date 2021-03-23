Gümüşhane’de öğle saatlerinden itibaren hafif yağmurla birlikte toz taşınımı etkili oldu. Park halindeki araçların üzerleri adeta çamurla kaplandı.

Bazı vatandaşlar araçlarını kendi imkanlarıyla temizlerken, çok sayıda vatandaş da oto yıkama servislerinin yolunu tuttu.

[Fotoğraf: İHA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük ortalama yüzey toz konsantrasyonu uyarısında bulunmuş, Gümüşhane'yi "59" rakamıyla orta derecede uyarmıştı.

Bodrum'da çamurlu yağış sonrası oto yıkamacılarda yoğunluk oluştu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece etkili olan yağış tozla birleşince araçların üzeri çamurla kaplandı.

Araçlarını temizletmek isteyen sürücüler kentin farklı noktalarındaki yıkamacıların yanı sıra akaryakıt istasyonlarının araç yıkama kısımlarında yoğunluk oluşturdu.

İstanbul'a da çamur yağmıştı

İstanbul'da etkili olan toz taşınımı nedeniyle çamur yağmıştı. Araçlarının üzeri çamurla kaplanan sürücüler, sabah saatlerinde oto yıkamacıların yolunu tutmuştu.

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Toros çamur yağışının sebebinin Afrika'dan gelen çöl tozları olduğunu söylemişti.