Demirkapı köyünün Şoşa Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Hamza Olgun’a ait ahırda yangın çıktı.

Elektrik kontağından çıktığı değerlendiren yangın bir anda büyüyerek yanındaki samanlığa sıçradı. Kuru ot ve samanların alev topuna döndüğü yangında Olgun’un ahırı ve samanlığı küle dönerken, evinde de büyük maddi hasar meydana geldi.

[Fotoğraf: İHA]

Ahırdaki hayvanlarını kurtardı

Bölgede yüksekliği 1 metreye yaklaşan kara rağmen olay yerine gelen Torul Belediyesi itfaiye ekipleri ve köylülerin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 5 saat sonra tamamen söndürüldü.

Hamza Olgun’un yangını fark etmesinin ardından komşularının da yardımıyla ahırda bulunan 40’a yakın büyükbaş hayvanı dışarı çıkartarak kurtardığı belirtildi.

Kayseri'de 11 katlı apartmanda yangın paniği

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan 11 katlı binanın 6. katındaki bir dairede henüz bilinmeyen bir sebepte dolayı yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile beraber sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

[Fotoğraf: İHA]

Evlerinde mahsur kalanlar itfaiyenin yardımıyla kurtarıldı

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Bu sırada yangını duyan bina sakinleri de, kendini dışarı attı. Ellerindeki battaniyeler ile dışarı çıkan bina sakinleri eksi 16 derece soğuklukta zor anlar yaşadı.

Evlerinde mahsur kalan vatandaşlarda itfaiye merdiveni ile kurtarıldı.

[Fotoğraf: İHA]

Dumandan etkilenen bazı vatandaşlarda, ambulansta tedavi edildi.

Çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.