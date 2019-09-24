Gümrük Muhafaza ekipleri 11 yavru köpeği kaçakçıların elinden kurtardı24 Eylül 2019 Salı 11:55 - Son Güncelleme 24 Eylül 2019 Salı 12:01
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı’ndan Türkiye’ye yasa dışı yollarla bir çanta içerisinde 11 köpek yavrusunu sokmak isteyen şahıs yakalandı. Köpek yavruları koruma altına alındı.
Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Bulgaristan çifte vatandaşı bir kişi otomobille Türkiye'ye giriş yaptığı sırada Kara Kapıları Taşıt Takip Programı, bu kişinin önceden kaçakçılık olayına karıştığına ilişkin uyarı verdi.
Uyarı üzerine otomobil x-ray tarama cihazına yönlendirilirken, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli de x-ray taraması öncesinde otomobili fiziki kontrole tabi tuttu.
Ekipler, otomobildeki çantada çeşitli cinslerde 11 köpek yavrusu bulunduğunu belirledi.
Yavrular Hayvan Hakları Federasyonuna teslim edildi
Otomobile ve köpeklere el konulurken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
İfadesi alınarak serbest bırakılan otomobil sürücüsüne, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca idari para cezası kesildi.
Köpek yavruları, bakım ve kontrolleri yapılmak üzere Hayvan Hakları Federasyonuna teslim edildi.
Kaynak: TRT Haber