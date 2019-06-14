İstanbul'da Sultangazi Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan Yürüyüş Dergisi'ne İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri öğle saatlerinde helikopter destekli operasyon düzenledi.

Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda terör örgütü DHKP-C'den kaydı bulunan ve İçişleri Bakanlığı'nın Terör Arananlar sayfasındaki gri listede yer alan Ali Aracı'nın da aralarında bulunduğu 4 kişi yakalandı.

Dergi binasında yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel dokümana da el konuldu. TEM ekiplerinin gözaltına aldığı 4 DHKP-C'li sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi.

Derginin bulunduğu binada sığınak da tespit edildi.

Kaynak: DHA, TRT Haber