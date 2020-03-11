Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'ndaki beklenen toplantı başladı.

Kurul üyelerinin yanı sıra toplantıya öğrenci sayısı yüksek olan bazı üniversitelerin rektörleri de katılıyor.

Gözler YÖK'ten çıkacak kararda. Üniversitelerde koronavirüse yönelik önlemlerin belirleneceği toplantı devam ediyor. Detayları @trthaber muhabiri Cansu Doğan aktardı.https://t.co/GjJPzQWltQ pic.twitter.com/gqEtKCSyrf — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 11, 2020

Toplantıda uzman akademisyenler de yer aldı.

Koronavirüse yönelik şimdiye kadar alınan ve alınması gereken bütün ek tedbirler görüşülüyor.

Ayrıca üniversitelerde eğitime ara verilip verilmeyeceği yönündeki karar da bu toplantıda alınacak.