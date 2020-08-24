Haber Giriş: Kaynak: DHA
Gölcük’teki orman yangınına müdahale ediliyor
[Fotoğraf: DHA]
Kocaeli’nin Gölcük ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin söndürülmesi için karadan müdahale edilirken, helikopter desteği istendi.
Gölcük'ün Halıdere mevkiindeki ormanlık alanda, öğle saatlerinde, belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Ormandan yükselen dumanları görenler, itfaiyeye haber verdi. Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, ihbar üzerine bölgeye sevk edildi.
Tankerler de su takviyesi için bölgeye getirildi. Yangına havadan da müdahale edilmesi için helikopter desteği talep edildi. Alevlerin söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.
Etiketler: Kocaeli Gölcük orman yangını Halıdere mevkiiSon Güncelleme: 24 Ağustos 2020 Pazartesi 15:15
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