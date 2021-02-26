Haber Giriş: 26 Şubat 2021 Cuma 21:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gökçeada'da tekne alabora oldu
[Fotoğraf: Arşiv]
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde alabora olarak batan tekneden 3 kişi kurtarıldı, kayıp 2 kişi için arama ve kurtarma çalışması başlatıldı.
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş Gökçeada açıklarında bir teknenin battığını söyledi.
TRT Haber yayınına katılan İlhami Aktaş son durumu anlattı:
"Özel bir tekne alabora oldu. 3 vatandaşımız kurtarıldı. 2 vatandaşımızı arama çalışmaları devam ediyor. Yaralıların durumunun iyi olduğunu öğrendik. Ekipler olay yerine sevk edildi."
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