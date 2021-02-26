Çanakkale Valisi İlhami Aktaş Gökçeada açıklarında bir teknenin battığını söyledi.

TRT Haber yayınına katılan İlhami Aktaş son durumu anlattı:

"Özel bir tekne alabora oldu. 3 vatandaşımız kurtarıldı. 2 vatandaşımızı arama çalışmaları devam ediyor. Yaralıların durumunun iyi olduğunu öğrendik. Ekipler olay yerine sevk edildi."