Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma 21:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gökçeada'da otluk alanda yangın
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde otluk alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Kuzu Limanı bölgesinde bulunan ve geven otlarıyla kaplı 3 farklı noktada henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Kuvvetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına İlçe Orman İşletme Şefliği ve Gökçeada Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti.
Gökçeada Kaymakamı Serhat Doğan ve Belediye Başkanı Ünal Çetin olay yerinde söndürme çalışmalarını takip etti, ekiplerden bilgi aldı.
Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: Çanakkale Orman Yangını
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