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Gökçeada'da orman yangını
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde mera alanında çıkan yangın geniş bir alana yayıldı. Yangına müdahale ediliyor.
Bademli Köyü civarında Yıldızkoy mevkiinde mera alanında yangın çıktı.
Otluk alanda devam eden yangın geniş bir alana yayıldı.
Gökçeada Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri ile Gökçeada halkı yangına müdahale ediyor.
#SONDAKİKA— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 13, 2020
Gökçeada'da yangın çıktı. Mera alanında çıkan yangın geniş bir alana yayıldı. Yangına müdahale ediliyor. pic.twitter.com/YkbUWLjl9b
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 14 Eylül 2020 Pazartesi 00:51
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