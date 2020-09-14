Bademli Köyü civarında Yıldızkoy mevkiinde mera alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle büyüdü ve kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Gökçeada Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri ile Gökçeada halkı yangına müdahale ediyor.

#SONDAKİKA

Gökçeada'da yangın çıktı. Mera alanında çıkan yangın geniş bir alana yayıldı. Yangına müdahale ediliyor. pic.twitter.com/YkbUWLjl9b — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 13, 2020

'Ekiplerin müdahalesi ile büyük bir tehlike önlendi'

Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, TRT Haber canlı yayınına katılarak yangınla ilgili son durumu paylaştı.

Yerleşim alanlarını tehlikeye düşürecek bir durumun şu anlık söz konusu olmadığını belirten Çetin, "Rüzgarın da etkisiyle yangın yayılmakta ancak can veya mal kaybımız yok. Burada öğrenci yurtları vardı. Büyük bir tehlikeydi ancak ekiplerin müdahalesi ile bu tehlike önlendi. Umarım en kısa süre içerisinde yangını bitirmiş oluruz" dedi.