Gökçeada'da mera yangını
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde mera alanında çıkan yangın geniş bir alana yayıldı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Bademli Köyü civarında Yıldızkoy mevkiinde mera alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle büyüdü ve kısa sürede geniş bir alana yayıldı.
Gökçeada Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri ile Gökçeada halkı yangına müdahale ediyor.
#SONDAKİKA— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 13, 2020
Gökçeada'da yangın çıktı. Mera alanında çıkan yangın geniş bir alana yayıldı. Yangına müdahale ediliyor. pic.twitter.com/YkbUWLjl9b
'Ekiplerin müdahalesi ile büyük bir tehlike önlendi'
Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, TRT Haber canlı yayınına katılarak yangınla ilgili son durumu paylaştı.
Yerleşim alanlarını tehlikeye düşürecek bir durumun şu anlık söz konusu olmadığını belirten Çetin, "Rüzgarın da etkisiyle yangın yayılmakta ancak can veya mal kaybımız yok. Burada öğrenci yurtları vardı. Büyük bir tehlikeydi ancak ekiplerin müdahalesi ile bu tehlike önlendi. Umarım en kısa süre içerisinde yangını bitirmiş oluruz" dedi.
Gökçeada'da çıkan mera yangını kuvvetli rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı, ekiplerin müdahalesi sürüyor. Detayları Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin @trthaber'de değerlendirdi.https://t.co/TemreUPIcj pic.twitter.com/z9whkP2no5— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 13, 2020