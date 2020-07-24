Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Gökçeada'da 4.2 büyüklüğünde deprem
[Harita: TRT Haber]
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın verilerine göre Çanakkale Gökçeada'da 4.2 büyüklüğünde deprem oldu.
43.58 kilometre derinlikte meydana gelen deprem saat 23.41'de gerçekleşti.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 24, 2020
Büyüklük : 4.2 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 52.04 km. Gökçeada (Çanakkale)
Tarih-Saat : 24.07.2020, 23:41:26 TSİ
Enlem : 40.1883 N
Boylam : 25.0591 E
Derinlik : 43.58 km
Detay : https://t.co/yDlAqgaEBb@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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