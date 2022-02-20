Haber Giriş: 20 Şubat 2022 Pazar 14:06Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Göçük altında kalan işçi yaralandı
[Fotoğraf: İHA]
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde TCDD şantiyesinde çalışırken göçük altında kalan işçi, kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Olay öğle saatlerinde Körfez Şirinyalı Mahallesi Tayyar Yıldırım Caddesi üzerindeki Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na (TCDD) ait şantiyede meydana geldi.
Şantiyede çalışan Mehmet Y., ıslak toprağın kayması sonucu göçük altında kaldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, işçiyi göçük altından çıkardı. Acil sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı işçi, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: Kocaeli
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