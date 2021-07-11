Muradiye ilçesine bağlı Yumaklı Mahallesi yakınlarında içinde kapasitesinden fazla düzensiz göçmenin bulunduğu 65 ER 186 plakalı minibüs, belirlenemeyen nedenle şarampole devrildi.

Kazada en az 12 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.

İhbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alev alan minibüs itfaiye ekiplerince söndürüldü, yaralılar müdahalenin ardından Van, Erciş ve Muradiye'deki hastanelere sevk edildi.

Cesetler de morga kaldırıldı.