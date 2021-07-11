Haber Giriş: 11 Temmuz 2021 Pazar 01:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber/AA
Göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 12 ölü, 20 yaralı
Van'ın Muradiye ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün kaza yapması sonucu en az 12 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.
Muradiye ilçesine bağlı Yumaklı Mahallesi yakınlarında içinde kapasitesinden fazla düzensiz göçmenin bulunduğu 65 ER 186 plakalı minibüs, belirlenemeyen nedenle şarampole devrildi.
Kazada en az 12 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı belirtildi.
İhbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Alev alan minibüs itfaiye ekiplerince söndürüldü, yaralılar müdahalenin ardından Van, Erciş ve Muradiye'deki hastanelere sevk edildi.
Cesetler de morga kaldırıldı.
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